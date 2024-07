Olimpiadi di Parigi 2024, quando iniziano e dove vederle in tv

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ormai alle porte. La capitale francese si prepara a ospitare la 33esima edizione dei Giochi Olimpici, che prenderà il via il 26 luglio. È la terza volta che Parigi accoglie questo evento mondiale, a 100 anni esatti dall’ultima volta. Tra gli appuntamenti più attesi quelli con gli atleti azzurri che difenderanno il titolo olimpico, come Marcell Jacobs nei 100 metri, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano o la staffetta maschile 4x100 con Filippo Tortu. Attesa anche per i nuotatori, la scherma e Jannik Sinner nel tennis. Ecco quando iniziano le Olimpiadi 2024, dove vederle in tv e le sedi dei Giochi.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 avranno inizio il 26 luglio e si concluderanno l'11 agosto. La cerimonia di apertura si terrà lungo il fiume Senna, con inizio fissato alle 20.24 del 26 luglio. In quel frangente 10mila atleti su circa 100 imbarcazioni galleggeranno lungo il fiume, segnando l'inizio del più grande evento in Francia da decenni. L'itinerario di sei chilometri, tra i ponti Austerlitz e Iena, porterà gli atleti, e quindi anche i telespettatori di tutto il mondo, a passare davanti ad alcuni dei luoghi più famosi della capitale francese: Notre-Dame, il Louvre, il Museo d'Orsay, il Grand Palais e, naturalmente, la Tour Eiffel. I portabandiera dell'Italia alla cerimonia d'apertura saranno Gianmarco Tamberi (atletica) e Arianna Errigo (scherma). Parigi ha anche pensato a un “piano B”. Nel caso di eccessivi rischi per la sicurezza, la cerimonia inaugurale sarà "limitata al Trocadéro" oppure si svolgerà "allo Stade de France".

Dove vedere le Olimpiadi di Parigi



Grazie al recente accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery, che ha consentito un ampliamento dell’offerta dei canali Eurosport disponibili su Sky, per seguire le Olimpiadi gli abbonati Sky avranno a disposizione ben 10 canali, inclusi nel loro abbonamento. Ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento, tra cui Eurosport 4K, disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Sky con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. I canali aggiuntivi di Eurosport in HD per le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno inclusi nell’abbonamento dei clienti Sky e saranno visibili anche su Sky Go. In totale, saranno più di mille le ore di diretta aggiuntive disponibili su Sky e molti contenuti saranno anche on demand. Su Sky Sport 24 la squadra di inviati composta da Federica Lodi, Sara Cometti, Flavio Tranquillo, Fabio Tavelli, Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi

seguirà in diretta, con collegamenti live e interviste esclusive, i Giochi Olimpici di Parigi per trasmettere l'atmosfera e le emozioni di questo evento unico.



Dove si svolgono



In tutto sono 32 le discipline sportive presenti ai Giochi. Gli eventi sportivi saranno distribuiti in tutta la città, trasformando Parigi in un grande Parco Olimpico. Il villaggio olimpico sarà situato sull'Île-Saint-Denis, mentre le altre strutture sportive saranno collocate vicino ai monumenti più famosi della città. La gara di Triathlon si terrà sotto la Tour Eiffel, mentre la Senna, resa balneabile per l'occasione, sarà utilizzata sia come piscina olimpica che come pista da corsa. Gli Champs Elysées diventeranno una pista ciclistica, il Grand Palais ospiterà i campionati di scherma, e i giardini di Champs de Mars diventeranno campi di beach volley. Inoltre, tra il Grand Palais e Les Invalides verrà allestita una pista di atletica con vista sulla Tour Eiffel. L'Arena di Bercy sarà la sede delle competizioni di basket e judo, mentre la Reggia di Versailles ospiterà le gare di equitazione nei suoi giardini.



