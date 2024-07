Olimpiadi Parigi 2024, ultimi preparativi per la cerimonia d'apertura

Per la prima volta in assoluto, la cerimonia si svolgerà al di fuori del perimetro di uno stadio. Questo porta con sè una serie di preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza. Parigi si prepara quindi tra transenne, modifiche della viabilità e QR code per accedere ad alcune aree

Ci siamo quasi. A 100 anni esatti dalla precedente edizione nella stessa città, venerdì 26 luglio Parigi diventerà nuovamente capitale olimpica. Con una cerimonia d’apertura all'insegna della ''diversità'', per una "festa che sia condivisa dal maggior numero di persone", come dichiarato da Thomas Jolly, direttore artistico delle Olimpiadi. Un conto alla rovescia che vede anche la partenza della delegazione azzurra, 403 atleti in totale più tutti gli staff tecnici. Ma un conto alla rovescia che porta con sé anche preoccupazioni e preparativi per garantire lo svolgimento dei Giochi in sicurezza.

Preparazioni in vista cerimonia d'apertura

Lungo le rive della Senna, si moltiplicano i disagi per la cittadinanza, tra labirinti di transenne e inferriate e limiti alla circolazione in vista della cerimonia d’apertura, mentre le peniche - le celebri chiatte tradizionalmente ormeggiate lungo il fiume che attraversa Parigi - vengono fatte sloggiare dalle forze dell'ordine. La Senna accoglierà le delegazioni sportive e le telecamere di tutto il mondo per la cerimonia inaugurale prevista alle ore 19.30 dal Pont d'Austerlitz, nell'est di Parigi, fino al Trocadéro, dinanzi alla Tour Eiffel, dove sorgerà la tribuna ufficiale. È la prima volta nella storia dei Giochi che la cerimonia di apertura viene organizzata fuori dal perimetro di uno stadio. Oltre cento i leader mondiali attesi sul posto per lo spettacolo in mondovisione. Per gestire il flusso di persone e garantire la sicurezza pubblica, il governo e il comune di Parigi hanno predisposto un QR code che le persone a piedi e in bicicletta dovranno mostrare per accedere ad alcune zone del centro. Per quanto riguarda la possibilità di attacchi informatici, invece, l'agenzia francese per la sicurezza informatica si dice ''fiduciosa'' dinanzi al rischio di cyberattacchi. L'obiettivo, spiega l'organismo Anssi, è ''fare in modo che gran parte di essi falliscano e che si possa reagire efficacemente dinanzi a quelli che non riusciremo a evitare per limitarne l'impatto". Le Olimpiadi sono regolarmente oggetto di attacchi cyber e il direttore tecnologico di Paris 2024, Bruno Marie-Rose, dice di attenderne ''8-10 volte" di più rispetto a Tokyo.