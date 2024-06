MotoGp, Gp Assen: vince Bagnaia davanti a Martin. Terzo Bastianini

Ottima prova del pilota italiano che vince in Olanda davanti al leader della classifica mondiale. Forfait di Espargaró e Savadori, infortunati dopo le cadute nella Sprint. In Moto2 successo di Ai Ogura, in Moto3 di Ortolá ascolta articolo

Il pilota italiano Pecco Bagnaia trionfa nel Gp di Assen in Olanda, classe MotoGp, e accorcia su Jorge Martin, che rimane al comando della classifica mondiale (200 punti contro 190). Gradino più basso del podio per Enea Bastianini. Quarto posto per Marc Marquez, quinto Maverick Viñales e sesto un ottimo Fabio Di Giannantonio. Cade e si ritira Marco Bezzecchi. In Moto2 successo di Ai Ogura, in Moto3 vince Iván Ortolá (GLI HIGHLIGHTS DELLA MOTOGP).

Il pre-gara Martin si è sistemato in quinta piazza perché è stato penalizzato con tre posizioni in griglia per aver ostacolato Fernandez in qualifica. Forfait invece per Lorenzo Savadori, protagonista di una brutta caduta nella Sprint: il tester Aprilia, ad Assen grazie a una wild card, ha riportato "fratture multiple dei processi trasversi del tratto lombare della colonna vertebrale" ed è stato dichiarato "unfit". Infortunio fastidioso anche per Espargaró, che sarebbe dovuto partire quarto: il pilota catalano sentiva troppo dolore alla mano destra. Ieri, nella Sprint, si è rotto il quinto metacarpo in una caduta. vedi anche MotoGp, Olanda: Bagnaia vince la gara Sprint

La gara Bagnaia, vincitore della Sprint, scatta dalla pole position davanti a Viñales e Alex Marquez. Seconda fila con Di Giannantonio, Martin (penalizzato di tre posizioni) e Marc Marquez. Pecco parte bene, così come Jorge che si porta subito in seconda posizione. Rins cade alla prima curva ed è costretto al ritiro; stessa sorte più avanti per Bezzecchi e Mir. Nei primi giri sia Bagnaia che Martin tengono dei ritmi impressionanti, con alle spalle un ottimo Di Giannantonio tallonato da Marc Marquez (che poi lo supera). Grande bagarre per il terzo posto, con sorpassi e controsorpassi tra cui si inserisce anche Enea Bastianini, che si prende il gradino più basso del podio. Martin può invece accontentarsi del secondo posto, mentre Bagnaia firma il tris ad Assen dopo i successi del 2022 e 2023. vedi anche MotoGp, al Gp Mugello vince Bagnaia: gli highlights della gara. Video