MotoGp, Gp d’Italia: al Mugello vince Bagnaia. Poi Bastianini e Martin

La gara al Mugello

Al Mugello Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) parte in pole, seguito da Maverick Vinales (Aprilia), Marc Marquez (Ducati Gresini), Enea Bastianini (Ducati Factory) e Pecco Bagnaia (Ducati Factory). Il pilota italiano durante le qualifiche aveva fatto registrare il secondo miglior tempo, ma è partito dalla quinta posizione per una penalità. Al via ottimo scatto di Bagnaia, che recupera cinque posizioni e si porta al comando. Alle sue spalle Martin, Bastianini, Marc Marquez, Acosta e Vinales. Nei primi giri Bagnaia e Martin vanno fortissimo e vicini. Dietro, Bastianini cerca di tenere a freno Marc Marquez. A 18 giri dalla fine, questa la situazione nelle prime posizioni: Bagnaia, Martin, Bastianini, Marquez, Acosta, Morbidelli e Vinales. I primi sei, fino a Morbidelli, tutti racchiusi in un secondo. A dieci giri dalla fine le posizioni sono ancora le stesse. Bagnaia e Martin girano più o meno sugli stessi tempi: in un giro guadagna uno, in quello dopo l'altro. Al 17esimo giro Marquez supera Bastianini alla San Donato e si prende il terzo posto. Pochi giri dopo il pilota italiano riesce a riportarsi davanti a Marquez e riprendersi il podio. Non solo: all’ultima curva sorpassa anche Martin. Finisce con una doppietta Ducati italiana: vince Bagnaia, secondo Bastianini. Poi Martin e Marc Marquez. Poi Martin e Marc Marquez. A seguire Acosta, Morbidelli, Di Giannantonio, Vinales, Alex Marquez e, a chiudere la top 10, Binder.