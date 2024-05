MotoGp, Martin trionfa nel Gp di Francia davanti a Marquez e Bagnaia

Lo spagnolo del team Pramac bissa il successo del sabato nella gara Sprint e rafforza il primato nella classifica del Mondiale. L'italiano campionde del mondo costretto ad accontentarsi del terzo gradino del podio, superato all'ultimo giro da Marc Marquez. Quarta e quinta piazza per Bastianini e Viñales

Dopo aver conquistato pole position e Sprint Race, Jorge Martin in sella alla Ducati del team Pramac ha completato il suo week end perfetto, aggiudicandosi il Gp di Francia sul circuito di Le Mans (HIGHLIGHTS). In un finale al cardiopalma, il secondo posto è andato a Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini, protagonista di una super rimonta con sorpasso su Pecco Bagnaia all'ultimo giro. Il campione del mondo, passato al comando al via, si è docuto accontentare così del terzo gradino del podio.