MotoGp, a Le Mans Martin conquista pole e Sprint: Bagnaia out

Lo spagnolo Jorge Martin si conferma re delle Sprint Race e vince la gara breve del GP di Francia della classe MotoGp sulla sua Ducati del team Pramac. Secondo posto per Marc Marquez con la Ducati del team Gresini: lo spagnolo, partito 13esimo, è stato autore di una grande rimonta. Terzo Maverick Viñales con l'Aprilia. Quarto Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale. Pecco Bagnaia è uscito di scena al terzo giro per un problema tecnico. Martin aveva ottenuto la pole del Gp in 1'29"919, precedendo la Ducati ufficiale di Bagnaia e l'Aprilia di Maverick Viñales. In seconda fila nella gara di domani partiranno le Ducati del team VR46 di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, affiancate dall'Aprilia di Aleix Espargaró.