MotoGp 2024, Bagnaia vince Gp Catalogna a Barcellona

Il pilota italiano trionfa a Barcellona, sesta prova del Motomondiale: è la sua prima vittoria in top-class al Montmeló, dopo il brutto incidente di 9 mesi fa e la caduta nella Sprint Race di sabato. Dietro di lui Martin e Marc Marquez: tripletta Ducati

Francesco Bagnaia vince il Gran Premio di Catalunya, classe MotoGp, sesta prova del Motomondiale. Dietro di lui Jorge Martin e Marc Marquez, per la tripletta Ducati. Il pilota italiano non aveva mai trionfato in top-class a Barcellona e l’anno scorso nel GP della Catalogna era stato protagonista di un terribile incidente. Per Bagnaia è la 21esima vittoria in MotoGp, la terza di quest'anno. Nel Mondiale piloti Martin sale a 155 punti, seguito da Bagnaia a 116 e da Marquez a 114.

La cronaca della gara Al Montmelò Espargaró, che sabato ha vinto anche la Sprint Race, è scattato davanti a tutti, seguito da Bagnaia. Al via ottimo spunto dell'italiano e di Acosta, passati al primo e secondo posto. Dietro Binder e Martin. Poco dopo Martin si prende la terza posizione, mentre Espargaró è quinto. Al quarto giro Martin sorpassa Acosta e va all'inseguimento di Bagnaia, superandolo poco dopo. Al sesto giro anche Acosta supera Bagnaia, ma poco dopo scivola in curva 10 e finisce dietro (chiuderà 14esimo). A nove giri dalla fine, questa la situazione: primo Martin, secondo Bagnaia, terzo Espargaró. Nei giri successivi Bagnaia si avvicina a Martin e riesce a superarlo in curva 5 prendendosi la testa della gara. A quattro giri dalla fine, Bagnaia è primo, seguito da Martin, mentre dietro Marc Marquez supera Espargaró e si prende il podio. Finisce così: il pilota italiano trionfa per la prima volta a Barcellona, dopo il brutto incidente di 9 mesi fa e la caduta nella Sprint Race di sabato. Seguono le Ducati di Martin e Marc Marquez (riuscito a salire sul podio dopo essere partito dalla 14ma posizione), poi l'Aprilia di Espargaró. Quinto posto per Di Giannantonio, sesto per Raul Fernandez.

Bagnaia: "Sapevo che avevo il potenziale per vincere" "Ero arrabiato per come era andata ieri, ma sapevo che avevo il potenziale per vincere. Quando ho visto che Martin stava avendo dei problemi all'anteriore ho spinto ed è andata bene", ha commentato Bagnaia dopo la vittoria. "Ieri mi sono steso per averla fatta piano, oggi ho deciso di rischiare proprio lì", ha aggiunto parlando della curva 5, dove nella Sprint era caduto e oggi ha compiuto il sorpasso decisivo su Martin. "Sapevo che meno stavo dietro a Jorge e meglio era per la gomma davanti. E poi volevo sfatare il mito che qui non riuscivo a finire le gare. Vincere oggi mi dà proprio gusto, pensando a quello che era successo l'anno scorso", ha concluso.