MotoGp, Olanda: Bagnaia conquista la pole con il record della pista

Il pilota della Ducati ha dominato le qualifiche, firmando un nuovo record della pista di Assen. Anche Martin e Vinales in prima fila. Alle 15 è in programma la Sprint Race

In prima fila anche Martin e Vinales: alle 15 la Sprint Race



Secondo tempo per lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), seguito dall'Aprilia di Maverick Vinales. Seconda fila, invece, per Alex Marquez, Aleix Espargarò e Fabio Di Giannantonio. Marc Marquez partirà settimo. Alle 15 è in programma la Sprint Race.