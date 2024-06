Euro 2024, Slovacchia-Ucraina 1-2

L'Ucraina ribalta la Slovacchia per 2-1 e l'aggancia nel girone E. Attesa per Polonia-Austria alle ore 18 e Olanda-Francia alle ore 21. Ieri l'Italia di Spalletti ha perso 0-1 contro la Spagna. Gli spagnoli si sono così già qualificati agli ottavi come primi del girone B. Per gli azzurri sarà invece decisiva la partita contro la Croazia del 24 giugno