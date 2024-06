Euro 2024, a Francoforte anche i semafori giocano a calcio. VIDEO

Cresce la febbre degli Europei in Germania e contagia anche il traffico stradale. A Francoforte, dove domenica 23 giugno giocheranno i padroni di casa, è arrivato un aggiornamento speciale per i semafori

I pedoni a Francoforte riceveranno un cartellino rosso per fermarsi all'incrocio. Un giocatore che calcia un pallone, invece, darà il via libera all'attraversamento. Gli Ampelmännchen (gli uomini dei semafori, in tedesco) della città tedesca si preparano ad accogliere la loro Germania, già qualificata agli ottavi di finale, che domenica 23 giugno disputerà a Francoforte la terza partita del girone degli Europei 2024 contro la Svizzera. Nel frattempo, i nuovi semafori intrattengono migliaia di tifosi accorsi da ogni parte d'Europa.