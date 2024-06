Atp Halle, Sinner batte Marozsán e vola ai quarti di finale

Il tennista italiano ha sconfitto l'ungherese negli ottavi di finale del torneo in Germania. L'altoatesino, nuovo numero 1 del mondo, ha vinto con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Al prossimo turno se la vedrà col vincente del match tra Tsitsipas e Struff. Eliminato Berrettini, sconfitto dall'americano Giron 6-3, 4-6, 3-6 ascolta articolo

Jannik Sinner ha sconfitto l'ungherese Fabian Marozsán negli ottavi di finale del singolare al torneo Atp di Halle. Il tennista italiano (LA FOTOSTORIA), appena diventato numero 1 del ranking, vola ai quarti con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3 nei confronti del magiaro, n. 45 al mondo, che affrontava per la prima volta in carriera. Nel primo set il break decisivo è al nono game, il secondo invece si è combattuto game su game, con nessuno dei due che ha strappato il servizio all'avversario. Si va al tie break che viene vinto da Marozsán per 7-4. Nel terzo set subito break di Sinner, che ne piazza un altro al sesto game, poi ne subisce uno ma va a vincere. Al prossimo turno se la vedrà col vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e il tedesco Jan Lennart Struff.

Il cammino di Sinner ad Halle (anche in doppio) Nel primo torneo da numero 1 del mondo, Sinner aveva esordito sull’erba superando due giorni fa in rimonta per 6-7, 6-3, 6-2 l'olandese Tallon Griekspoor, n.27 della classifica Atp. E l’altoatesino ha vinto anche in doppio, con l'amico Hubert Hurkacz, battendo all'esordio gli statunitensi Lammons e Withrow, teste di serie numero 3 in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 11-9. Al prossimo turno affronteranno (sempre oggi) i francesi Reboul e Doumbia. vedi anche Atp Halle, Sinner vince contro Griekspoor al suo esordio da numero 1

In campo anche Berrettini Ad Halle è impegnato anche Matteo Berrettini. Dopo la finale persa a Stoccarda, il 28enne romano ieri ha superato all’esordio lo statunitense Alex Michelsen in due set col punteggio di 7-6(5) 6-2, qualificandosi al secondo turno dell'Atp 500 tedesco. Per Berrettini, che ad Halle aveva già giocato una semifinale nel 2019, il successo è coinciso con la cinquantesima vittoria in carriera sull'erba. La cinquantunesima la andrà a cercare oggi contro un altro americano, Marcus Giron, vincitore dell'unico precedente giocato in carriera quattro anni fa nel Masters1000 di Bercy. vedi anche Tennis, Atp Stoccarda, Berrettini ko in finale contro Draper