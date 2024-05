Schumacher intervistato dall'IA, famiglia fa causa, sì al risarcimento

Il settimanale tedesco di gossip e celebrità in questione è Die Aktuelle che nell'aprile 2023 aveva in copertina a caratteri cubitali questo titolo: "Michael Schumacher, la prima intervista!" C’era anche scritto "sembra ingannevolmente reale", accanto comparivano le presunte citazioni attribuite a Schumacher e generate dall'intelligenza artificiale. La copertina così pensata faceva pensare a uno scoop, mentre il fatto che l'intervista fosse finta era esplicitato sono all'interno dell'articolo.

200mila euro di risarcimento alla famiglia del pilota

L'anno scorso l'editore tedesco della rivista si era scusato con la famiglia di Schumacher per l'articolo e aveva licenziato Anne Hoffmann, caporedattrice di Die Aktuelle e autrice della finta intervista. "Questo articolo insipido e fuorviante non sarebbe mai dovuto apparire", aveva detto all'epoca l'amministratore delegato di Funke, Bianca Pohlmann. "Non soddisfa in alcun modo gli standard giornalistici che noi e i nostri lettori ci aspettiamo da un editore come Funke."



Sabine Kehm, portavoce della famiglia, ha dichiarato giovedì via e-mail all'Associated Press che l'azione legale dei familiari ha avuto successo, senza fare ulteriori commenti. Secondo quanto riferito, l'importo del risarcimento ammonta a 200.000 euro.