Juventus, Allegri e Vaciago: "Tutto risolto, ristabilita cordialità"

La dichiarazione conclude dicendo che “Allegri si è rammaricato per quanto accaduto mercoledì notte, spiegando che non intendeva affatto minacciare o insultare Guido Vaciago. Così si è ristabilito tra loro quel clima di cordialità, distensione e massimo rispetto umano e professionale che sempre vi è stato”.

Cos’è successo

Pace ristabilita quindi dopo i fatti avvenuti prima della conferenza post finale di Coppa Italia di mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico. L’allenatore avrebbe aggredito verbalmente il direttore di Tuttosport. Lo stesso Guido Vaciago ha poi ricostruito i fatti sul sito del quotidiano sportivo raccontando le parole di Allegri che “evidentemente alterato, si stava sottoponendo all'ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me. «Direttore di m..! Sì, tu direttore di m…. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società»”. Aggiungendo anche che “con il dito sotto il mio naso ha gridato: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale» e altre amenità del repertorio della rissa da bar”. D’altra parte, Allegri, con una dichiarazione diffusa dal suo avvocato, Paolo Rodella all'ANSA, ha negato integralmente la ricostruzione dei fatti precisando che si è trattato semplicemente "di un acceso alterco verbale, dovuto alla concitazione del momento.