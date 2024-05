Allegri litiga con arbitri, Giuntoli (forse) e Vaciago: cosa rischia

La conquista della Coppa Italia da parte della Juventus, grazie al gol di Dusan Vlahovic che ha steso l'Atalanta , sembra già essere passata in secondo piano. A Torino, e non solo, tiene banco lo show di Massimiliano Allegri in quella che ha tutti i crismi per essere considerata la serata d'addio al popolo bianconero del tecnico livornese, il cui futuro all'ombra della Mole sembrerebbe essere segnato, come lui stesso pare essersi fatto sfuggire nel dopo gara.

Infine, la pagina più nera dell'intera serata con l'aggressione verbale e fisica denunciato dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago. La ricostruzione di quanto accaduto nel corridoio che porta alla sala stampa è stata fatta dallo stesso Vaciago in un articolo apparso sull'edizione online del quotidiano torinese, tradizionalmente vicino agli ambienti bianconeri. "Direttore di m...! Sì, tu direttore di m.... Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società", ha scritto Vaciago, citando le espressioni che gli avrebbe rivolto l'allenatore della Juve. "A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: 'Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale' e altre amenità del repertorio della rissa da bar". Poi la situazione sarebbe rientrata con le scuse del club al giornalista: "Intanto Gabriella Ravizzotti dell'ufficio stampa della Juventus e un addetto della Lega Serie A lo trattenevano, riuscendo poi a trascinarlo in sala stampa", ha concluso il direttore di Tuttosport. "Insomma, ha vinto la Coppa e ha perso il controllo, rovinando la festa e imbarazzando non poco la sua società (che si è immediatamente e molto premurosamente scusata), il cui aplomb è assai diverso".

Allegri è poi tornato in campo per la consegna del trofeo, indossando di nuovo la giacca e festeggiando con i suoi ragazzi, ma senza, evidentemente, aver sfogato tutto il suo nervosimo. Al punto da prendersela con quello che in molti hanno identificato essere Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, e, si dice, da mesi fautore della scelta di sostituire Allegri al termine della stagione, con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del contratto. Proprio a Giuntoli Allegri si sarebbe rivolto con quel "via, via!" immortalato dalle telecamere, quasi a voler escludere il dirigente dai festeggiamenti di quella che considera evidentemente una vittoria personale e del suo gruppo di lavoro.

La società, da parte sua, non ha ancora preso una posizione ufficiale sull'accaduto, anche se sarebbero in corso valutazioni proprio in queste ore. Di certo, Allegri sarà squalificato (in Coppa Italia) per l'espulsione e tutto il seguito con gli ufficiali di gara, in base a quanto verrà riportato nel referto. Il tecnico nel post partita si è scusato con Rocchi e con gli arbitri stessi per lo sfogo avuto in campo (il presidente della Juve Ferrero e l’amministratore delegato Scanavino lo avevano fatto col presidente della Figc Gravina).

Ora il tecnico livornese rischia una squalifica più pesante

Per quanto riguarda, invece, l’episodio denunciato da Vaciago, in linea teorica anche l'aggressione a un giornalista (come a un qualsiasi soggetto non tesserato Figc) nelle aree dello stadio adibite alle attività post partita potrebbe essere considerata una violazione dell'articolo 4 del codice di giustizia sportiva e dei doveri di lealtà, probità e correttezza da rispettare "in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva". In quel caso, Allegri rischierebbe anche una squalifica a tempo, quindi non solo in Coppa Italia. Ma la Procura federale, prima di attivarsi, aspetterà come di consueto il Giudice sportivo, che potrebbe avere già elementi a sufficienza per decidere o, più probabilmente, come accaduto in altre occasioni, disporre un supplemento di indagini per approfondire l'accaduto.