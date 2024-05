Serie A, Lecce-Udinese 0-2. Fiorentina-Monza chiude 36esima giornata

La cronaca di Lecce-Udinese (GLI HIGHLIGHTS)

L'Udinese sbanca lo stadio di Via del Mare e conquista tre punti fondamentali nella corsa verso la salvezza. I bianconeri si impongono 2-0 sul Lecce grazie ai gol di Lucca e Samardzic ed escono dalla zona retrocessione a due giornate dalla fine del campionato, agganciando il Cagliari al 15° posto in classifica con 33 punti, uno in meno del Verona e uno in più di Empoli e Frosinone. I salentini, già salvi e battuti dopo 4 risultati utili di fila, restano fermi a quota 37 in 13/a posizione. I padroni di casa partono meglio ma al 36esimo minuto i friulani sbloccano la partita con Lucca che mette la palla in rete con un colpo di testa. All'85' gli ospiti colpiscono ancora e chiudono i conti: Samardzic con il destro sigla il definitivo 2-0.

Il tabellino di Lecce-Udinese 0-2

LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Gendrey 5.5, Baschirotto 5, Pongracic 6, Gallo 6; Ramadani 6, Blin 5.5 (11'st Pierotti 6); Dorgu 6 (27'st Oudin 6), Almqvist 6 (27'st Gonzalez 5.5), Rafia 5.5 (11'st Berisha 6); Krstovic 5.5.

In panchina: Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, Gonzalez, Esposito, Burnete, Touba, Samek. Allenatore: Gotti 6.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Perez 6.5, Bijol 6.5, Kristensen 5.5; Ehizibue 6 (29'st Festy 6), Walace 6 (47'st Zarraga sv), Payero 6.5, Kamara 6; Samardzic 7 (47'st Ferreira sv), Success 6 (22'st Pereyra 6); Lucca 7 (22'st Davis 6.5).

In panchina: Mosca, Padelli, Tikvic, Brenner, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pejicic.

Allenatore: Cannavaro 7. ARBITRO: Massa di Imperia 6.5 RETE: 36'pt Lucca, 40'st Samardzic.