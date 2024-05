Serie A, Napoli-Bologna finisce 0-2. Ora in campo Milan-Cagliari

La cronaca di Napoli-Bologna

Al Maradona Ndoye la sblocca al 9' con un gol di testa e porta il Bologna in vantaggio. Tre minuti dopo arriva il 2-0 rossoblù dagli sviluppi del corner di Urbanski: torre di Calafiori e girata di testa vincente di Posch. Al 20' rigore per il Napoli per un contatto tra Freuler e Osimhen: tira Politano ma Ravaglia para. Poi occasioni per Olivera e Lobotka. Nella ripresa ci prova Saelemaekers, Orsolini spreca su una ribattuta di un buon tiro di Zirkzee salvato col piede da Meret. Ravaglia dice no a Osimhen e allunga in corner un tentativo del nigeriano.

Il tabellino di Napoli-Bologna 0-2

Gol: nel pt 9' Ndoye, 12' Posch

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (36' st Mazzocchi); Anguissa (36' st Traorè), Lobotka, Cajuste (27' st Raspadori); Politano (16' st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (36' st Simeone). All.: Calzona

BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Urbanski (27' st Fabbian), Freuler (37' st El Azzouzi), Aebischer; Odgaard (11' st Orsolini), Zirkzee (27' st Castro), Ndoye (11' st Saelemaekers). All.: Motta

Ammoniti: Cajuste, Lucumi per gioco scorretto; Kvaratskhelia per proteste.