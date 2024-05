La 36esima giornata prevede oggi cinque partite. Nel lunch match successo dei biancocelesti grazie alle reti di Patric e Vecino: conquistata la qualificazione aritmetica in Europa, da vedere per quale competizione. In corso dalle 15 Genoa-Sassuolo e Verona-Torino. Alle 18 tocca a Juventus-Salernitana. A chiudere la domenica è, alle 20.45, Atalanta-Roma. Lunedì Lecce-Udinese alle 18.30 e Fiorentina Monza alle 20.45

La 36esima giornata di Serie A, penultima di questo campionato, prosegue oggi con cinque partite. Alle 12.30 si è giocata Lazio-Empoli, finita 2-0: i biancocelesti conquistano la qualificazione aritmetica in Europa, da vedere per quale competizione. Ora in campo Genoa-Sassuolo e Verona-Torino. Alle 18 tocca a Juventus-Salernitana. A chiudere la domenica è, alle 20.45, Atalanta-Roma. Il turno si è aperto venerdì con il 5-0 dell’Inter a Frosinone. Sabato , poi, vittoria 2-0 del Bologna a Napoli e successo 5-1 del Milan contro il Cagliari ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). A completare la giornata saranno lunedì Lecce-Udinese alle 18.30 e Fiorentina Monza alle 20.45 (in diretta su Sky).

La cronaca di Lazio-Empoli

La Lazio vince 2-0 in casa contro l’Empoli. Il primo gol arriva nel recupero del primo tempo: al 47’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Patric anticipa Caprile e sblocca il risultato. L’Empoli costruisce le occasioni migliori ma non riesce a concretizzare. Da segnalare la parata di Mandas su Caputo al 35’, con il portiere che toglie la palla dalla porta sul tiro da pochi metri dell'attaccante. Nella ripresa Mandas è ancora bravo a mantenere la porta inviolata, soprattutto sui tiri di Shpendi e Cacace. Nel finale a firmare il raddoppio biancoceleste è Vecino: all’89’ raccoglie l’assist di Pedro e supera Caprile con un destro da pochi metri. Finisce 2-0: la Lazio conquista la qualificazione aritmetica in Europa, ma non sa ancora in quale competizione, mentre l’Empoli rimane in piena lotta salvezza.

Il tabellino di Lazio-Empoli 2-0

48' pt Patric, 44' st Vecino



LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi (65' Vecino), Kamada (88' Cataldi), Marusic; Felipe Anderson (65' Rovella), Zaccagni (76' Pedro); Immobile (65' Castellanos). All. Tudor



EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto (77' Shpendi); Gyasi, Maleh (76' Fazzini), Marin, Bastoni (55' Cambiaghi), Pezzella (67' Cacace); Cancellieri, Caputo (67' Destro). All.: Nicola



Ammoniti: Gyasi, Lazzari, Rovella e Romagnoli per gioco falloso.