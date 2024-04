Serie A, Fiorentina-Genoa 1-1. Ora in campo Atalanta-Verona

Si conclude oggi con gli ultimi due match la 32esima giornata del campionato. Allo stadio Franchi è pari tra viola e rossoblù. In gol Gudmundsson e Ikonè. La sfida serale a Bergamo è in corso ed è iniziata alle 20.45

La 32esima giornata del campionato di Serie A si conclude oggi con gli ultimi due match. Nel tardo pomeriggio si è giocata Fiorentina-Genoa, terminata 1-1. Ora invece sono in campo Atalanta e Verona ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questo turno era iniziato venerdì con la vittoria della Lazio sulla Salernitana , poi sabato il Lecce ha vinto lo scontro salvezza con l’Empoli, mentre il derby della Mole tra Torino e Juventus e il successivo Bologna-Monza sono entrambi finiti sul punteggio di 0-0 ( LE PARTITE DI SABATO ). Ieri invece Napoli-Frosinone è terminata 2-2, mentre Sassuolo-Milan si è conclusa sul 3-3. Udinese-Roma è stata sospesa al 70esimo minuto e rinviata dopo il malore in campo di N’Dicka , In serata l’Inter ha pareggiato 2-2 con il Cagliari ( LE PARTITE DI DOMENICA ).

La cronaca di Fiorentina-Genoa

Il Genoa costruisce diverse occasioni con Ekuban, poi al 25esimo viene annullato un gol alla Fiorentina per fuorigioco di Belotti che aveva realizzato di sinistro. Al 40esimo errore di Martinez Quarta che spalanca la strada a Messias, miracolo di Terracciano ma Parisi stende Ekuban: è rigore per gli ospiti. Dal dischetto Gudmundsson trasforma. A inizio ripresa il pari viola: al 54esimo Ikonè si inserisce di testa e segna su cross di Bonaventura. Al minuto 72 Kayode e Retegui si trattengono in area. L’arbitro indica il dischetto ma il Var lo richiama al monitor e il direttore di gara cancella il rigore. Il risultato non cambia più.

Il tabellino di Fiorentina-Genoa 1-1

Gol: nel pt 42' Gudmunsson (rigore); nel st 9' Ikoné

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi, Bonaventura (39' st Milenkovic (, Duncan (1' st Arthur), Ikoné, Beltran (10' st Mandragora), Sottil (10' st Nico Gonzalez), Belotti (10' st Kouamé). All.: Italiano

GENOA (3-4-2-1): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli (15' st Spence), Frendrup, Badelj (35' st Strootman), Martin (15' st Haps), Messias (44' pt Thorsby), Gudmunsson, Ekuban (15' st Retegui). All.: Gilardino

Ammoniti: Spence, Ranieri per gioco falloso.