Argentina, malore in campo per un giocatore dell' Estudiantes

Momenti di autentica paura in Argentina, durante la partita di calcio tra Estudiantes e Boca Júniors, valida per la Coppa locale. Il match, infatti, è stato sospeso dopo un malore improvviso che ha colpito il centrocampista cileno dell’Estudiantes Javier Altamirano. Il calciatore, 24 anni, è crollato improvvisamente sul terreno di gioco in preda a spasmi facciali: erano trascorsi appena 27 minuti di gioco allo stadio dell'Estudiantes a La Plata. Immediato l’intervento dei soccorritori anche grazie alle segnalazioni di avversari e compagni di squadra di Altamirano. Dopo il trasporto in ospedale, la stampa locale ha riferito che il giocatore versava in condizioni stabili ed era cosciente al momento del ricovero d'urgenza presso l'Istituto medico platense, struttura nella quale è rimasto sotto osservazione per sottoporsi a specifici esami di controllo programmati per oggi.