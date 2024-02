Indonesia, calciatore colpito e ucciso da un fulmine durante un match

Il giocatore, come raccontano le cronache locali, si chiamava Septian Raharja e aveva 35 anni. E' crollato sul campo subito dopo esser stato colpito ed è stato portato d'urgenza presso un ospedale della provincia indonesiana di Giava Occidentale. Poi, alcune ore dopo il ricovero, è stato dichiarato morto dai medici

Una morte assurda. E’ quella che ha coinvolto un calciatore 35enne in Indonesia, tragicamente ucciso durante il weekend dopo essere stato colpito da un fulmine proprio mentre stava disputando una partita di calcio. Il giocatore, che, come raccontano le cronache locali , si chiamava Septian Raharja, è crollato sul campo subito dopo esser stato colpito ed è stato portato d'urgenza presso un ospedale locale. Poi, alcune ore dopo il ricovero, è stato dichiarato morto dai medici.

La testimonianza

L'incidente è avvenuto durante il primo tempo della partita amichevole tra il Bandung e ed il Subang disputatasi presso lo stadio Siliwangi di Bandung, capoluogo della provincia indonesiana di Giava Occidentale. Testimoni oculari hanno riferito che un primo fulmine è stato avvistato nei pressi dello stadio prima che il secondo colpisse direttamente il campo. Raharja, padre di due figli, è stato l'unico giocatore a essere colpito dal fulmine, come testimoniano alcuni video apparsi sui social. Ha riportato gravi ustioni al petto e alle gambe prima di essere scortato fuori dal campo da altri giocatori per ricevere le cure mediche. Ma alla fine non c’è stato nulla da fare.