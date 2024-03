Josh Cavallo, la proposta di matrimonio in campo al compagno

Il calciatore ha annunciato le nozze con il compagno Leighton Morrell in un post su Instagram, ringraziando il suo club per averlo aiutato ad organizzare la sorpresa e per il costante supporto dimostrato nei suoi confronti. Cavallo è stato il primo giocatore in attività a fare coming out, confessando la sua omosessualità in un tweet risalente al 2021 ascolta articolo

In ginocchio nel campo del suo club, l’Adelaide United, per chiedere la mano al suo compagno. Josh Cavallo ha annunciato su Instagram le nozze con Leighton Morrell, con tre foto, in due delle quali appaiono emozionati in uno stadio completamente vuoto. “Iniziamo quest'anno con il mio fidanzato. Mr & Mr in arrivo”, ha scritto sui social il calciatore australiano, ringraziando, inoltre, il suo club per avergli permesso di organizzare la commovente sorpresa.

"Uno spazio sicuro nel calcio" "Il tuo sostegno infinito ha significato tanto per me", ha affermato Cavallo, riferendosi all'Adelaide United. "Mi avete fornito uno spazio sicuro nel calcio, come mai nei miei sogni pensavo potesse essere possibile, e mi avete incoraggiato a vivere autenticamente ogni giorno della mia vita", ha aggiunto. "Mi sembrava giusto condividere questo momento speciale in campo, dove tutto è iniziato".

Il coming out nel 2021 Josh Cavallo è stato il primo sportivo ad aver fatto coming out nel mondo del calcio. Era il 2021 quando su X (allora Twitter) il giocatore aveva confessato la sua omosessualità: "Oggi sono finalmente pronto a parlare di qualcosa di personale, sono orgoglioso di annunciare pubblicamente che sono gay". Aveva raccontato, poi, il difficile percorso verso la consapevolezza e l'accettazione del suo orientamento sessuale: È stato un viaggio arrivare a questo punto della mia vita, ma non potrei essere più felice della mia decisione. Ho combattuto la mia sessualità per oltre sei anni ormai, ma ora sono felice di smettere di farlo. Le persone che mi conoscono sanno quanto io sia riservato", aveva detto. "Crescendo ho sempre sentito la necessità di nascondermi perché mi vergognavo. Mi vergognavo di non poter mai fare ciò che amavo ed essere gay. Nascondere chi sono veramente per inseguire un sogno che ho sempre desiderato fin da bambino, giocare a calcio ed essere trattato allo stesso modo non è mai stata una possibilità".