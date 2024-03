Osvaldo, lo sfogo in un video social: "Soffro di depressione"

L'ex giocatore di Roma e Inter parla anche delle sue dipendenze da droga e alcol, raccontando di essersi allontanato, a causa delle sue precarie condizioni psichiatriche, dalla sua famiglia e dagli amici. E manda un messaggio importante sulla salute mentale: "Se qualcuno sta vivendo qualcosa di simile, chieda aiuto", ascolta articolo

Una confessione disperata, quella di Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore di Roma e Inter, che in un lungo video social racconta la sua lotta con la depressione e le sue dipendenze. “Voglio fare questo video per chiarire alcune cose e fare alcune confessioni sulla mia vita”: inizia così lo sfogo di Osvaldo, che si riprende in un vano tentativo di trattenere le lacrime, mentre è al buio nel suo appartamento, da cui non esce mai. Forse una richiesta d’aiuto, forse soltanto la condivisione di un malessere che va avanti da tempo: “Soffro di una depressione molto grave che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze, come alcol e droga”, afferma Osvaldo. “La verità è che sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo dalle mani”, prosegue.

Il buio della depressione "Sono in cura psichiatrica e sto prendendo delle medicine", svela l'ex giocatore. "Non esco, non faccio niente di produttivo per la mia vita, a volte non mi va di alzarmi dal letto né di lavarmi. Voglio raccontare tutto questo perché credo che l'unica maniera per uscire sia che la gente si accorga realmente di quello che mi sta succedendo", dice con la voce rotta dal pianto. "Sono caduto in dipendenze molto brutte che fanno solo in modo che la depressione si aggravi. Tutto questo mi ha fatto allontanare dalla gente che mi ha amato molto e che mi ama molto e che anche io ho amato e amo", continua Osvaldo. "Mi ha fatto passare la voglia di vedere la mia famiglia, di condividere cose con i miei figli".

"Voglio chiedere scusa" Il racconto social è anche un'occasione per ricercare il perdono dell'ex compagna e di chi gli sta attorno: "Voglio chiedere scusa innanzitutto a Daniela, perché in questo momento per colpa mia sta vivendo cose che non dovrebbe vivere". Lo ripete più volte all'interno del video: "Voglio chiedere perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela".

"Da soli non se ne esce" Osvaldo ricorda con nostalgia e grande sofferenza il suo passato nel mondo dello sport: "Prima ero un calciatore d'élite. Ero una persona completamente differente, piena di sicurezza e autostima. Ora non mi riconosco". Il suo non è un modo di vittimizzarsi: "Volevo parlarne soprattutto affinché, se qualcuno sta vivendo qualcosa di simile, chieda aiuto, perché da solo non se ne esce". Un messaggio importante sul tema della salute mentale, di cui si discute sempre di più sui social, con l'obiettivo di rompere uno stigma ancora radicato in alcune culture.