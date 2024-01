“Amici", Mew su IG: “La depressione salta fuori nei momenti migliori"

Nelle ultime ore è invece arrivato il post della cantante a chiarire i dubbi, dando conferma a quanti avevano ipotizzato un malessere psicologico diventato impossibile da gestire all’interno della “casetta” di “Amici”. Mew non fa giri di parole, arriva dritta al punto: tocca il tema della depressione e, invece di “indossare una maschera”, spiega di aver deciso di ascoltare il suo corpo e la sua mente e di prendersi cura di sé in un contesto diverso da quello della televisione.

Lo scorso 9 gennaio infatti, alla fine dell’appuntamento pomeridiano del programma tv, una schermata blu aveva avvisato che i partecipanti della categoria “Canto” Mew e Matthew, il fidanzato della 24enne conosciuto all'interno del talent, avevano scelto di lasciare il programma per “motivi personali”. Diverse ipotesi si erano affacciate sui social, da X a Instagram fino a Tik Tok, per cercare di capire le ragioni dell'addio, dalle più banali alle più fantasiose, compresa quella di una gravidanza.

“Entrare ad Amici è stata una salvezza”

Nel reel, pubblicato su Instagram, Mew parla di “Amici” come un percorso “bello quanto impegnativo, una salvezza. Mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno”. E, riferendosi a Maria De Filippi, dice: “È una donna incredibile, che mi ha aiutato e sostenuto in qualsiasi momento”. Racconta anche della relazione con Matthew: “Conoscere Matthew per me è stato bellissimo, l’amore che abbiamo è qualcosa di talmente vero che mi travolge”.