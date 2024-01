Mew e Matthew hanno lasciato la scuola di Amici, mistero sulle ragioni

Mew e Matthew hanno abbandonato Amici. I due cantanti hanno messo un punto alla loro esperienza televisiva all’interno del talent-show. Al momento i ragazzi non hanno spiegato i motivi delle loro decisioni.

Amici, Mew e Matthew hanno lasciato la scuola: mistero sulle ragioni

È in corso la ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent-show con protagonisti giovani cantanti e ballerini. Nelle ultime ore l’abbandono di Mew e Matthew ha spiazzato i loro numerosi fan tenendo anche banco sui social.

Come annunciato dal programma, i due allievi hanno lasciato la scuola ‘per motivi personali’. La puntata del daytime della trasmissione andata in onda mercoledì 10 gennaio non ha fornito ulteriori dettagli.