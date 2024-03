Legge su nozze gay, Chiesa ortodossa greca chiede scomunica deputati

L'indignazione nella Chiesa greco-ortodossa per la decisione "demoniaca" del governo di legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso ha portato i prelati a chiedere che vengano adottate misure punitive contro i parlamentari che hanno sostenuto la legge fondamentale. Lo riferisce il 'Guardian' sottolineando che, in particolare, i religiosi hanno chiesto che i “legislatori immorali” siano scomunicati dalla Chiesa, e le autorità ecclesiastiche di Corfù hanno annunciato che a due parlamentari locali sarà vietato partecipare a qualsiasi rito religioso.

Vescovato Corfù chiede a due deputati di "pentirsi"

Accusando i deputati di aver commesso “il più profondo errore spirituale e morale” appoggiando il disegno di legge del 15 febbraio, il vescovato dell'isola ha invitato i parlamentari a pentirsi. "Per noi questi due deputati non possono considerarsi membri attivi della Chiesa", si legge in una nota. “Li esortiamo a pentirsi della loro scorrettezza”. In caso contrario, ha aggiunto il vescovato, i legislatori saranno automaticamente esclusi dal rito cristiano della comunione e da altri eventi ecclesiali.