Serie A, Sassuolo-Empoli 2-3. Alle 18 Salernitana-Monza

La 26esima giornata del campionato, aperta ieri dalla vittoria del Bologna, prosegue oggi con tre partite. Nel pomeriggio colpo in trasferta dei toscani in Emilia. A seguire la sfida all’Arechi mentre in serata, alle 20.45, si gioca Genoa-Udinese

Dopo la vittoria di ieri del Bologna sul Verona , la 26esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite. Nel pomeriggio l'Empoli ha vinto 3-2 in trasferta contro il Sassuolo. Il programma continua alle ore 18 con Salernitana-Monza mentre in serata, alle 20.45, si gioca Genoa-Udinese ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domani alle 12.30 in campo Juventus-Frosinone, alle 15 c’è Cagliari-Napoli, alle 18 Lecce-Inter e alle 20.45 Milan-Atalanta. Infine lunedì 26 si chiude la giornata con Roma-Torino alle 18.30 e Fiorentina-Lazio alle 20.45.

La cronaca di Sassuolo-Empoli (GLI HIGHLIGHTS)

L’Empoli va in vantaggio al minuto 11 con Luperto, che segna di testa servito da un calcio piazzato di Marin. Pochi minuti dopo viene annullato il raddoppio di Maleh per un tocco di braccio. Il Sassuolo si rende pericoloso con Ferrari e Pinamonti. Nella ripresa, un contatto tra Ruan e Ismajli viene punito con il calcio di rigore: dagli 11 metri Pinamonti non sbaglia e pareggia. Pochi minuti dopo è l’Empoli a conquistare un rigore, che Niang trasforma. Al 77esimo nuovo pari dei padroni di casa: calcio di punizione di Bajrami su cui svetta Ferrari, che di testa batte Caprile. Nel finale però, in pieno recupero, l’Empoli torna avanti per la terza volta con Bastoni di testa su sviluppi di un calcio piazzato.

Il tabellino di Sassuolo-Empoli 2-3

Gol: nel pt 11' Luperto (E); nel st' 9 Pinamonti (rig. S), 19' Niang (rig. E), 32' Ferrari (S), 49' Bastoni (E)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca (1' st Bajrami), Henrique, Volpato (23' st Mulattieri), Thorsvestd (44' st Defrel), Laurientè (44' st Racic), Pinamonti. All.: Dionisi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile;, Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Kovalenko (35' st Bastoni), Marin, Maleh, Cacace (43' st Destro), Cambiaghi (43' st Bereszynski), Cancellieri (43' st Pezzella), Cerri (10' st Niang). All. Nicola

Ammoniti: Boloca, Ismajli, Cancellieri e Bastoni per gioco falloso.