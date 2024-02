Lazio-Bologna 1-2. Ora Empoli-Fiorentina 0-0 e Udinese-Cagliari 0-0

La domenica si è aperta con la vittoria in rimonta del Bologna a Roma contro la Lazio: dopo la rete di Isaksen, i gol di El Azzouzi e Zirkzee. Ora in campo Udinese-Cagliari ed Empoli-Fiorentina. Alle 18 c’è Frosinone-Roma. A chiudere la 25esima giornata è il posticipo serale Monza-Milan alle 20.45

La 25esima giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime cinque partite. Nel match delle 12.30 il Bologna ha vinto in rimonta 2-1 a Roma contro la Lazio. Alle 15 sono iniziate Udinese-Cagliari ed Empoli-Fiorentina. Alle 18 in campo Frosinone-Roma, mentre il posticipo serale è Monza-Milan alle 20.45. Questo turno di campionato si è aperto venerdì con le vittorie del Torino sul Lecce e dell’Inter sulla Salernitana ed è proseguito sabato con l’1-1 tra Napoli e Genoa, il 2-2 tra Verona e Juventus e il 3-0 dell’Atalanta sul Sassuolo ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. All. Nicola FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

La cronaca di Lazio-Bologna

Il Bologna vince in rimonta 2-1 a Roma contro la Lazio. I biancocelesti si portano in vantaggio dopo 18 minuti: a segno col mancino Isaksen, servito da Immobile. Il pareggio degli ospiti arriva al 39’: gol da posizione ravvicinata di El Azzouzi, imbeccato da Fabbian dopo un passaggio all’indietro rischioso di Luis Alberto e un rinvio sbagliato di Provedel. Prima dell’intervallo grossa occasione per Guendouzi, neutralizzata da Lucumí a due passi dalla linea di porta. Nella ripresa il Bologna completa la rimonta al 78’: Zirkzee serve Kristiansen sulla sinistra, poi riceve la palla di ritorno in area e con un destro angolato segna il gol del definitivo 2-1.

Il tabellino di Lazio-Bologna 1-2

18' pt Isaksen (L), 39' pt El Azzouzi (B), 33' st Zirkzee (B)



LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari (32' st Pellegrini), Patric (11' pt Casale), Gila, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (32' st Kamada), Isaksen (20' st Pedro), Immobile (20' st Castellanos), Felipe Anderson. All: Sarri



BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen (40' st Calafiori), El Azzouzi (20' st Aebischer), Orsolini (40' st Lykogiannis), Ferguson, Fabbian (28' st Urbanski), Saelemaekers (20' st Ndoye), Zirkzee. All: Motta



Ammoniti: Fabbian, Cataldi, El Azzouzi, Marusic per gioco scorretto.