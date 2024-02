Serie A, Napoli-Genoa 1-1. Alle 18 in campo Verona-Juventus

Dopo le vittorie di ieri di Inter e Torino, la 25esima giornata del campionato prosegue oggi con altri 3 match. Nel pomeriggio è terminata con un pareggio la sfida al “Maradona”. Tra poco i bianconeri cercano di ripartire nella trasferta in Veneto. In serata, alle 20.45 si disputa Atalanta-Sassuolo. Domani le altre 5 partite

Dopo gli anticipi del venerdì , con la vittorie del Torino sul Lecce e il netto 4-0 rifilato dall’Inter alla Salernitana, la 25esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altri 3 match. Nel pomeriggio è terminata con il punteggio di 1-1 la sfida tra Napoli e Genoa. Alle 18 si prosegue con Verona-Juventus, mentre in serata, alle 20.45 si disputa Atalanta-Sassuolo ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il programma continua domani con Lazio-Bologna alle 12.30, poi alle 15 ci sono Udinese-Cagliari ed Empoli-Fiorentina. Alle 18 in campo Frosinone-Roma mentre il posticipo serale è Monza-Milan alle 20.45.

La cronaca di Napoli-Genoa

Primo tempo su buoni ritmi ma senza gol al “Maradona”. Chance per Kvaratskhelia e Anguissa, poi è pericoloso Retegui che impegna Meret. A inizio ripresa è il Genoa a passare in vantaggio con Frendrup: il danese segna il suo primo gol in campionato battendo il portiere con un sinistro di precisione. Il Napoli pareggia al 90esimo: cross sul secondo palo per Di Lorenzo, sponda al centro per Ngonge che gira di sinistro in porta.

Il tabellino di Napoli-Genoa 1-1

Gol: nel st 2' Frendrup (G), 44' Ngonge (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard (1' st Natan), Mazzocchi (20' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Traorè (14' st Lindstrom); Politano (14' st Ngonge), Simeone (29' st Raspadori), Kvaratskhelia. All.: Mazzarri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (46' st Cittadini), Messias (29' st Malinovskyi), Badelj (46' st Strootman), Frendrup, Martin; Retegui (29' st Ekuban), Gudmundsson (37' st Vitinha). All.: Gilardino

Ammoniti: Ostigard, Vasquez, Di Lorenzo, Vitinha per gioco scorretto; Kvaratskhelia per proteste.