Europa League, Feyenoord-Roma 1-1. In campo il Milan

La Roma torna da Rotterdam con un pareggio: 1-1 in casa del Feyenoord. Il passaggio agli ottavi di Europa League si decide giovedì prossimo all'Olimpico. Ora in campo il Milan: i rossoneri sfidano il Rennes.

La cronaca di Feyenoord-Roma

I giallorossi provano nel primo tempo con Dybala in verticale per Pellegrini, Wellenreuther chiude in uscita. Lukaku ci prova di testa, ma il tiro è centrale. Si vede il Feyenoord con Paixao, tiro a lato in diagonale. Poi bomba di Paredes, ma il portiere con le dita manda sulla traversa. Nel recupero del primo tempo passano gli olandesi con Paixao. Nella ripresa, dopo una prima fase Feyenoord, la Roma va al pareggio. Lampo di Lukaku con girata testa-spalla su cross di Spinazzola (67') per la rete. Forcing degli olandesi nel finale, ma la Roma contiene. Finisce così 1-1.