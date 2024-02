Sci, Brignone seconda e Bassino terza nel superG di Crans Montana

Spettacolo

Complici le temperature basse (e qualche giorno in più di festa), i vip di casa nostra si sono spostati in alta quota per godersi i paesaggi innevati e qualche istante di relax con la famiglia e gli affetti. Ecco dove sono andate le star della tv e dei social che hanno pubblicato online i loro istanti felici e i loro look da montagna

Chiara Ferragni e Fedez hanno tenuto fede alla loro tradizione e si sono spostati con tutta la famiglia in Svizzera, a Saint Moritz. I Ferragnez hanno trascorso il lungo weekend dell'Immacolata tra stazioni sciistiche e baite lussuose per staccare dagli impegni di lavoro e godersi l'allegria dei piccoli Vittoria e Leone

Chiara Ferragni non ha perso l'occasione per deliziare i suoi follower con i suoi migliori look da montagna di questa stagione, tutti caldissimi, colorati e super griffati. Eccola in alcune pose pubblicate sui social in cui spiccano accessori Louis Vuitton, Celine e Prada