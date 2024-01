Funerali di Gigi Riva, la Sardegna si ferma per omaggiarlo

La Sardegna e l'Italia oggi rendono omaggio a Gigi Riva, scomparso all'età di 79 anni la sera di lunedì 22 gennaio a Cagliari. E' il giorno del tributo dopo lo choc per la morte del mito. Alla camera ardente, allestita all'interno dello stadio della squadra di Claudio Ranieri, il primo ingresso ieri è stato riservato ai familiari e a tutta la squadra rossoblù, con in testa il presidente, Tommaso Giulini, e l'allenatore. Poi, pian piano, i tanti tifosi in fila già da qualche ora prima per testimoniare tutto l'amore di una città, di una regione, del Paese intero. Migliaia di persone, adulti che hanno sognato davanti alle gesta di Rombo di tuono, ma anche bambini che quelle imprese in campo le hanno solo sentite raccontare. La camera ardente sarà aperta anche oggi, dalle 7 alle 13, prima dei funerali, che saranno celebrati dall'arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi, alle 16, nella Basilica di Bonaria. (MORTE DI GIGI RIVA: LE REAZIONI)