Tennis, Australian Open 2024: tabellone e gare. Avanza Medvedev

Il tabellone maschile

La seconda giornata degli Australian Open sorride all'Italia del tennis maschile. Ieri Sinner e Arnaldi, oggi Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il primo, che non aveva mai vinto una partita in tabellone a Melbourne, ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi, n.110 del ranking, con il punteggio di 7-6, 7-6, 4-6, 6-2. Ora lo attende il francese Luca Van Assche (79 del ranking).

Cobolli invece conquista la sua prima vittoria a livello Slam in carriera. L'attuale numero 100 del mondo, al suo secondo match in un major ha superato il cileno Nicolas Jarry, numero 18 del seeding, con i parziali di 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 in quattro ore di gioco. Per il 21enne di Firenze si tratta anche del primo successo in carriera contro un Top-20: affronterà al 2° turno, con ottime chance di vittoria, il russo Pavel Tokov.

Avanzano Medvedev e Tsitsipas

Non sbagliano l'esordio due dei principali favoriti per il successo finale: Daniil Medvedev, terza testa di serie del seeding, accede al 2° turno grazie al ritiro del francese Terence Atmane (145 Atp) sul punteggio di 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 in favore del russo. Avanti, con qualche spavento, anche Stefanos Tsitsipas. Il finalista dello scorso anno ha superato il belga Zizou Berg (entrato in tabellone al posto dell'infortunato Berrettini) con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-1, 6-3.