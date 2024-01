Australian Open, avvio vincente per Jannik Sinner

Le dichiarazioni

"È stata la mia prima partita della stagione e significa molto iniziare con una vittoria", ha detto. E ancora: "È un torneo in cui mi piacerebbe giocare al meglio possibile e spero di poter mostrare di più nel prossimo turno. Fisicamente mi sento bene, in buona forma, il primo round non è mai facile quindi posso essere contento per oggi".