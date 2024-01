Nadal non giocherà gli Australian Open: strappo muscolare

L'annuncio

L'annuncio è arrivato via Instagram: "Durante l'ultima partita ho avuto un piccolo problema a un muscolo che, sapete, mi ha fatto preoccupare. A Melbourne mi sono sottoposto a una risonanza magnetica e ho un piccolo strappo muscolare, ma non nella stessa zona dove mi ero già infortunato, ed è una buona notizia. Adesso non posso competere ai massimi livelli sui cinque set, quindi torno in Spagna per vedere i miei medici, curarmi e riposare". E ancora: "Nell'ultimo anno ho lavorato moltissimo per il rientro e ho sempre detto che il mio obiettivo è essere al top entro tre mesi. Quindi sebbene sia triste per me non poter giocare davanti al meraviglioso pubblico di Melbourne, questa non è una notizia pessima e siamo tutti fiduciosi per il prosieguo della stagione. Volevo davvero giocare in Australia e ho avuto l'opportunità di disputare un paio di partite che mi hanno reso molto felice e fiducioso".