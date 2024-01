Nadal batte Thiem a Brisbane, lo spagnolo rientrava dopo quasi un anno

Dopo un anno di assenza, Rafa Nadal è rientrato nel circuito del singolare Atp con una prova convincente battendo l'austriaco Dominic Thiem in due set (7-5, 6-1). Lo spagnolo, che dopo i problemi ad un'anca che l'hanno costretto ad operarsi e precipitato al numero 672 del ranking, ha controllato un primo set molto equilibrato, per poi dilagare nel secondo, anche grazie al calo dell'avversario.

"L'anno più difficile della mia carriera"

Nadal sta disputando l'Atp 250 di Brisbane grazie ad una wild card dove ha battutato al primo turno l'austriaco Dominic Thiem (n.98) riassaporando il successo in singolare dopo 349 giorni. Tanti ne sono passati dall'ultimo match, la sconfitta contro lo statunitense McDonald al secondo turno degli Open d'Australia 2023, dove si era procurato l'infortunio all'anca sinistra che lo ha costretto all'intervento dello scorso giugno, seguito da mesi di dolorosa riabilitazione. "È stato un giorno emozionante ed importante" ha dichiarato dopo il match il vincitore di 22 titoli del Grande Slam. Anche diversi colleghi erano sulle tribune della Pat Rafter Arena per rivederlo all'opera. Giovedì affronterà il tennista di casa Jason Kubler. "Quello passato fuori dal tour è stato forse l'anno peggiore della mia carriera - ha aggiunto Rafa - e sentirmi di nuovo competitivo davanti ad un pubblico che mi trasmette affetto mi rende davvero felice". Con il successo numero 1.069 ha scavalcato Ivan Lendl: "È bello, ma non era la prima cosa a cui ho pensato oggi. Prima dell'incontro ero nervoso perché non sapevo a che livello sarei potuto tornare" ha detto ancora il maiorchino.