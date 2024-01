Sci, Sofia Goggia vince la discesa di Altenmarkt. Delago terza

La bergamasca si è rifatta dopo la caduta di ieri nel superG. Per lei è il successo numero 24 in carriera tornando così ad affiancarsi a Federica Brignone come azzurre più vincenti della storia

Giornata da sogno per lo sci azzurro sulle nevi di Altenmarkt-Zauchensee, con la vittoria di Sofia Goggia e il terzo posto di Nicol Delago. La bergamasca ha vinto, dopo la caduta di venerdì nel superG, con un tempo di 1.46.47, tornando così, con il successo numero 24 in carriera, ad affiancarsi a Federica Brignone come azzurre più vincenti della storia. Seconda in classifica con il tempo di 1.46.57 l'austriaca Stephanie Venier.

Le altre italiane

Male Federica Brignone, la più veloce nell'unica prova cronometrata, con parecchi errori che però le sono valsi solamente il quattordicesimo posto in 1.47.86, davanti a lei Laura Pirovano in 1.47.73. Più indietro Nadia Delago in 1.48.47, dopo un grave errore iniziale Marta Bassino chiuide invece in 1.50.85. La gara si è svolta in condizioni meteo perfette, domani la tappa austriaca si chiude con un superG, il quarto della stagione.

"Notte difficile dopo la caduta"



"Sono contenta di aver vinto, su questa pista ho delle statistiche non da podio, ho molte cadute. La notte è stata difficile, la caduta nel superG di ieri non è stata granché, ma mi ha segnato molto. Oggi sono riuscita a fare la mia parte in alto e nel bosco sono riuscita a sciare bene, senza neppure utilizzare tutti i miei cavalli. Il pettorale della discesa è confermato, ma le ragazze che mi stanno dietro sono vicine e tutto è molto aperto. Domani ci sarà una nuova battaglia e mi auguro che arrida ad un’italiana” ha detto Sofia Goggia dopo il successo nella discesa di Altenmarkt-Zauchense.