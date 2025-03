Milano Sanremo, Van der Poel trionfa davanti a Ganna e Pogacar

L'olandese resiste ai ripetuti attacchi del campione del mondo e con una volata poderosa bissa il successo del 2023 in via Roma. Straordinaria la prova dell'azzurro, che recupera nel finale e va vicinissimo alla sua prima Monumento

È Mathieu Van der Poel ad aggiudicarsi in una volata a ranghi ristretti la Milano Sanremo 2025, davanti a Filippo Ganna e Tadej Pogacar. Impresa da consegnare agli annali quella dell'ex campione del mondo olandese, che bissa il successo del 2023 in via Roma superando allo sprint i due compagni d'attacco sulla Cipressa. Inutili i ripetuti tentativi di Pogacar di staccarlo anche sul Poggio, con Van der Poel sempre pronto a rintuzzare le stilettate dello sloveno per poi prendersi il successo d'imperio sul rettilineo conclusivo. Straordinaria anche la prova di Pippo Ganna, rientrato sui due fenomeni proprio all'ultimo chilometro e mai così vicino ad aggiudicarsi la sua prima Monumento.

I numeri da record del trionfatore olandese

Per Van der Poel, come detto, è il secondo successo nella Classicissima di Primavera, dopo quello del 2023. Il corridore della Alpecin-Deceunink, al terzo trionfo consecutivo considerando la vittoria di Philipsen nel 2024, diventa il primo corridore a ripetersi nella Milano Sanremo da 15 anni a questa parte: l'ultimo fu lo spagnolo Oscar Freire, che nel 2010 fece il bis dell'impresa firmata tre anni prima. A 43 secondi dal terzetto giunto compatto al traguardo, la volata degli 'umani' è stata regolata da Michael Mattews, secondo un anno fa, davanti a Kaden Groves.