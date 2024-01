Sci, Pinturault cade nel SupeG di Wengen: portato via in elicottero

Paris il migliore degli azzurri

Dopo la ripresa della gara, a vincere è stato il connazionale Cyprien Sarrazin in 1.47.75. Per lui, 29 anni e terzo successo in carriera, c'è stata una vera trasformazione da gigantista in velocista. Il francese si è lasciato alle spalle lo svizzero Marco Odermatt, che giovedì lo aveva battuto vincendo la discesa sprint, in 1.48.33 mentre il norvegese Alekasnder Kilde in 1.48.75 è finito nuovamente terzo come terzo era stato nella libera. Miglior azzurro un soddisfatto Dominik Paris, quarto in 1.48.81 e dunque con un'altra gara azzurra ai piedi del podio, anche se a soli sei centesimi dal terzo posto.