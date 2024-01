Inter-Verona 2-1: nerazzurri campioni inverno. Alle 15 Frosinone-Monza

La cronaca di Inter-Verona

Finisce 2-1 la sfida di San Siro tra Inter e Verona. Gli ospiti partono forte, ma ad andare in vantaggio sono i padroni di casa alla prima vera occasione: al 13’ sponda di Thuram per Mkhitaryan, che apre per Lautaro, l’argentino batte Montipò col destro. È 1-0. Seguono altre chance di testa per Djuric e Bastoni, ma il primo tempo si chiude senza altre reti. Nella ripresa, al 48’, Lautaro segna ancora ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Acerbi. Il pareggio del Verona arriva al 74’: assist di Duda, il neo-entrato Henry batte Sommer. È 1-1. Al 93’ il gol del 2-1 nerazzurro: dopo un’azione lunga e confusa - con la traversa di Acerbi dal limite, il contatto tra Bastoni e Duda (che rimane a terra) e la volée di Barella respinta da Montipò - a firmare la rete è Frattesi da pochi passi. Al 95’ rosso diretto a Lazovic per proteste. Due minuti dopo il Verona protesta per un contatto in area tra Magnani e Darmian: è rigore. Al 100’ sul dischetto va Henry, che colpisce il palo. Finisce 2-1 per l’Inter.

Il tabellino di Inter-Verona 2-1

13' pt Lautaro (I), 29' st Henry (V), 49' st Frattesi (I)



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (38' st Sanchez), Acerbi, Bastoni; Dumfries (16' st Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (38' st Frattesi), Carlos Augusto (27' st Dimarco); Thuram (27' st Arnautovic), Lautaro. All.: S. Inzaghi



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig (28' st Cabal); Duda, Suslov (46' st Charlys); Ngonge, Folorunsho, Mboula (1' st Lazovic); Djuric (28' st Henry). All.: Baroni



Espulso: Lazovic per comportamento non regolamentare

Ammoniti: Coppola e Suslov per gioco falloso

Note: nella ripresa, al 55', Henry sbaglia un calcio di rigore.