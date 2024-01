Rally Dakar 2024, percorso e tappe: tutto quello che c'è da sapere

Copre una distanza totale di 7.891 chilometri, di cui 4.727 cronometrati, suddivisi in 12 tappe da AlUla a Yanbu, in Arabia Saudita, con il 60% di tratti completamente nuovi. Prevista anche una tappa speciale di 48 ore, in programma l'11 e il 12 gennaio a Shubaytah

Un percorso totale di 7.891 chilometri, di cui 4.727 cronometrati, suddiviso in 12 tappe da AlUla a Yanbu, in Arabia Saudita. È questo il programma dell'edizione 2024 del Rally Dakar che, in programma dal 5 al 19 gennaio, prevede quest'anno anche una tappa speciale di 48 ore: una vera e propria maratona che metterà alla prova la resistenza dei piloti.

La Dakar 2024 sarà una vera sfida per i concorrenti. Il percorso di prove speciali, che coprirà una distanza equivalente di circa 5.000 chilometri, esplora il territorio saudita, con il 60% di tratti completamente nuovi. Un totale di nove bivacchi saranno allestiti su un'ampia fascia che corre da ovest a est, attraversando il percorso in entrambe le direzioni fino all'arrivo finale a Yanbu, sulle rive del Mar Rosso.

La tappa di 48 ore

I 781 chilometri della sesta tappa, in programma l'11 e il 12 gennaio a Shubaytah, saranno affrontati in 48 ore. Si tratta di un nuovo formato con i vincoli di una tappa di maratona. Allo scoccare delle 16 tutti i veicoli dovranno fermarsi al primo bivacco che incontreranno. Senza collegamento e quindi senza visibilità delle prestazioni dei rivali, i concorrenti si accamperanno e ripartiranno alle 7 del mattino successivo per completare il restante tratto del percorso. Il conteggio verrà effettuato dopo circa 600 chilometri di prova speciale. L'immenso deserto sarà la sede di questa speciale tappa. Il terreno si presta a due percorsi distinti, uno per moto e quad e l'altro per auto e camion. I top team FIA, quindi, non beneficeranno delle tracce lasciate dalle due ruote.