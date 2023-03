La coppia sta raccogliendo fondi per avviare un corso di sartoria femminile con la onlus Bambini nel Deserto. Il 22 aprile da Genova navigheranno su Tangeri e poi 4500 chilometri su due ruote. Una volta a destinazione la moto sarà venduta per reperire altri fondi. Sul loro profilo instagram tutte le informazioni per contribuire alla realizzazione del progetto. Qui la loro musica da viaggio

SENEGAL FAST FOOD - AMADOU & MARIAM FEAT MANU CHAO

Una canzone con un ritmo travolgente che ci porta alle orecchie già suoni e luoghi africani, per viaggiare già con la mente e con l'impronta inconfondibile di Manu Chao.



QUANDO SONO CON TE - EX OTAGO

La nostra canzone che ci accompagna dagli inizi e che spiega poeticamente la sensazione dell'innamoramento "Quando sono con te sento dentro di me, un frastuono una musica, che non so da dove viene o forse non ha un nome, ma mi accarezza e mi invade".



MONDO - CESARE CREMONINI

"Ho visto un posto che mi piace si chiama Mondo" già in questa prima frase per noi è racchiusa tutta la nostra voglia di scoprire e viaggiare, la nostra passione , vivere la vita con tutte le sue contraddizioni ma sempre con un atteggiamento positivo.



ON TOP OF THE WORLD - IMAGINE DRAGONS

Come ci sentiamo programmando questo viaggio! Una musica allegra, carica, una canzone che è una metafora della felicità che si prova quando si apprezza la vita che si sta vivendo al massimo e ci si sente in cima al mondo!



DESERT ROSE - STING & CHEB MAMI

Questo bellissimo brano dalle tonalitè arabiche e sensuali è reso ancora più prezioso dalla collaborazione con Cheb Mami e ci dimostra come la sinergia tra culture diverse è sempre portatore di bellezza, crescita ed apertura.



AFRICA NOSSA - CESARIA EVORA

una canzone che è come una preghiera, un'invocazione per la pace e considerando la nostra missione ci commuove e ci tocca profondamente il cuore.



DUSK TILL DAWN - ZAYN & SIA

Una semplice canzone d'amore ma dal ritmo incalzante e che con le sue parole ci ricorda che non saremo mai da soli finchè saremo insieme e anche quando le cose andranno male potremo contare l'uno sull'altra per vedere il nostro sole risorgere.



LIVING DARFUR - MATTAFIX

Questa è una delle classiche canzoni contro la guerra che non potevamo non mettere nella playlist del nostro viaggio in Africa, no non andremo in Sudan ma certe immagini sono bene impresse nella nostra mente quando si parla dell'Africa e questa canzone ne è lo specchio.



WASTE - KXLLSWXTCH

Canzone da viaggio, ce la immaginiamo già come colonna sonora delle nostre esplorazione nello spazio sconfinato del Deserto del Sahara AFRICA - MANNARINO una ballata meravigliosa che parla dell'Africa come di una terra potente, meravigliosa e mistica, simbolo di forza. vita e bellezza. Proprio come la vediamo noi.