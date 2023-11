MotoGp, Gp Valencia: pole a Vinales. Bagnaia 2° e Martin 6°. VIDEO

Vinales, su Aprilia, ha conquistato col tempo record di 1'28''931 la pole nel Gp spagnolo, ultima prova stagionale. Secondo posto in griglia per Pecco Bagnaia con la Ducati. Terza piazza per Johann Zarco su Pramac. Bagnaia e Martin si giocano il Motomondiale: potrebbe essere assegnato già nella Sprint race delle 15 se il pilota italiano guadagnerà 4 punti sullo spagnolo. Tutto in diretta su Sky

Le qualifiche

Maverick Vinales, in sella alla sua Aprilia, ha quindi conquistato la pole nel GP di Valencia: ha fermato il cronometro su 1'28''931, segnando il nuovo record della pista. Secondo posto in griglia per Pecco Bagnaia con la Ducati, che ha chiuso in 1'29''023. Terza piazza per Johann Zarco su Pramac. Sesto posto per la Ducati di Jorge Martin (costretto al cambio moto dopo un problema alla gomma anteriore), alle spalle delle Ktm di Jack Miller e Brad Binder. Scatterà dal settimo posto in griglia Bezzecchi, ottavo A. Marquez, nono M. Marquez, decimo R. Fernandez. Poi Di Giannantonio, A. Espargaro, A. Fernandez, Bastianini, Quartararo, Nakagami, Marini, P. Espargaro, Morbidelli, Rins e Savadori.