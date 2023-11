MotoGp, Qatar: vince Di Giannantonio, poi Bagnaia. Martin decimo

Di Giannantonio, sulla Ducati Gresini, conquista la sua prima vittoria in MotoGP. Bagnaia allunga sul rivale per il titolo, Martin: ora il vantaggio sullo spagnolo è di 21 punti e a Valencia, ultima gara del Mondiale, ne saranno in palio in tutto 37 tra gara sprint e corsa

Fabio Di Giannantonio, sulla Ducati Gresini, ha vinto il Gp del Qatar, penultima prova del Mondiale MotoGp: è la sua prima vittoria in classe regina. Francesco Bagnaia è arrivato secondo e ha allungato sul suo rivale per il titolo, Jorge Martin, che è arrivato decimo. Il vantaggio del pilota della Ducati sullo spagnolo è ora di 21 punti e a Valencia, ultima gara del Mondiale, ne saranno in palio in tutto 37 tra gara sprint e corsa. Terzo sulla pista di Lusail Luca Marini, per un podio tutto italiano in sella alle Ducati.