MotoGp, in Qatar pole a Marini: video highlights delle prove ufficiali

Il pilota italiano su Ducati Money VR46 partirà davanti a tutti nel penultimo Gran premio della stagione, davanti a Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Alex Marquez (Gresini). In seconda fila Bagnaia, leader della classifica piloti, su Ducati, davanti al rivale per il titolo Jorge Martin, che con la sua Ducati Pramac ha chiuso col quinto tempo. Alle 18 si correrà invece la gara Sprint, domani il GP, tutto in diretta su Sky e Now.

In Qatar penultimo fine settimana del Mondiale MotoGp, che potrebbe dare una svolta nella corsa al titolo mondiale. A Lusail pole record di Luca Marini, su Ducati Money VR46, in 1:51.762. Partirà quindi davanti a Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Alex Marquez (Gresini). Francesco Bagnaia, leader della classifica piloti, su Ducati, partirà in seconda fila, in quarta posizione, davanti al rivale per il titolo Jorge Martin, che con la sua Ducati Pramac ha chiuso col quinto tempo. Sesto Zarco. Alle 18 di oggi si correrà invece la gara Sprint, domani il GP, tutto in diretta su Sky e Now.