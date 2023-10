MotoGp, Marc Marquez correrà con la Ducati Gresini nel 2024

Nadia Padovani Gresini: "Felicissimi"

Marquez si rimetterà quindi completamente in gioco in una squadra satellite "che ha già dimostrato di saper dire la sua da quando è tornata in maniera indipendente nella classe regina", come si legge in un comunicato diffuso dal team Gresini. “Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23. Infine un ringraziamento doveroso a Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità a cui auguriamo il meglio per il suo proseguo di carriera”, ha sottolineato Nadia Padovani Gresini.