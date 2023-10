MotoGp, ufficiale l'addio tra Marc Marquez e la Honda a fine stagione

L'annunciato divorzio tra la Honda e Marc Marquez dopo 11 anni di competizioni e vittorie nel Mondiale MotoGp è stato ufficializzato da Honda Racing Corporation (Hrc). "Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di rescindere anticipatamente il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del campionato MotoGp - si afferma in una nota -. Entrambe le parti hanno convenuto che fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi e continueranno a dare il loro pieno sostegno per i restanti appuntamenti della stagione".