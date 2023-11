MotoGp, Gp Malesia, vince Bastianini. Sul podio Alex Marquez e Bagnaia

A Sepang il pilota della Ducati ufficiale domina dal primo all'ultimo giro. In seconda posizione Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini, terzo il compagno di squadra e leader del Mondiale Pecco Bagnaia. Quarto Jorge Martin su Ducati Pramac ascolta articolo

Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio della Malesia classe MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini e il compagno di squadra e leader del Mondiale Francesco Bagnaia. Quarto Jorge Martin su Ducati Pramac e principale rivale di Bagnaia per il titolo. Con il terzo posto conquistato in Malesia Bagnaia guadagna 3 punti su Jorge Martin e si porta a +14 punti sul rivale per il titolo della MotoGp quando mancano 2 gare (più 2 Sprint) alla fine del Mondiale (in tutto sono 74 i punti ancora in palio). Il Motomondiale torna in pista il prossimo weekend per il penultimo appuntamento in Qatar prima del gran finale a Valencia in Spagna.

La cronaca della gara In partenza ottimo spunto di Bastianini, che sale in testa davanti ad Alex Marquez e Bagnaia, tallonato da Martin. I due rivali per il titolo iniziano un duello ma Pecco tiene la posizione. A metà gara i primi 4 mantengono i distacchi tra loro mentre dietro cade Aleix Espargaró (nessuna conseguenza per lo spagnolo dell’Aprilia). Al giro 12 va giù anche Binder, poco dopo cade Nakagami. In testa Bastianini prende il largo su Alex Marquez. Quartararo supera Bezzecchi e sale in quinta posizione. Bastianini, dopo tanti momenti difficili in questa stagione a causa di diversi infortuni, conquista la sua prima gara del 2023. Sul podio con lui Alex Marquez e Bagnaia (che consolida il primato nel Mondiale). Bagnaia: "Sono contento, abbiamo staccato Martin" "Sono contento siamo riusciti a staccare un po' di più Martin in campionato e sono molto contento". Così Francesco Bagnaia al termine del Gp della Malesia. "Sono stanchissimo, ma felice - aggiunge l'altro pilota della Ducati ufficiale e vincitore a Sepang Enea Bastianini - Dopo tanto tempo arriva questa vittoria, solo i miei amici e la mia famiglia sanno quello che ho dovuto fare per arrivare fino a qui".

Nella classe Moto2 Fermin Aldeguer vince il Gp, ma a fare festa a Sepang è Pedro Acosta. Classificatosi secondo davanti a Marcos Ramirez e sfruttando il 10° posto di Tony Arbolino, lo spagnolo si laurea campione del mondo della categoria con due gare d'anticipo, conquistando il secondo titolo iridato prima del salto in MotoGP. A 19 anni e 171 giorni, Pedro Acosta diventa il secondo più giovane campione del mondo della classe intermedia dopo Dani Pedrosa (19 anni e 18 giorni). Acosta si afferma come il più giovane campione del mondo della Moto2™ davanti a Marc Marquez (19 anni e 254 giorni). Diventa il secondo pilota a conquistare l'iride sia in Moto2 che in Moto3™, come già fatto da Alex Marquez (in Moto3™ nel 2014 e Moto2 nel 2019). In Moto 3, prima vittoria in carriera per Veijer, che a Sepang precede il compagno di squadra Sasaki e Masià. Il giapponese accorcia a 13 punti il distacco dal leader del Mondiale. Fuori gioco Alonso, protagonista di una maxi caduta, fortunatamente senza conseguenze per i piloti. Farioli 9° e primo degli italiani.