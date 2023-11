Qualifiche MotoGp Malesia, Bagnaia in pole. Marquez vince la sprint

Nuovo record sul circuito di Sepang: il campione del mondo lo ha chiuso in 1:57.491, davanti a Martin e Bastianini. Poi Marquez, Marini e Bezzecchi. Marquez ha vinto la gara sprint

Nuovo record sulla pista di Sepang per Pecco Bagnaia, che conquista la pole nelle qualifiche del Gp di Malesia in 1:57:491, un tempo mai fatto su questo circuito. Alle spalle del campione del mondo Martin e Bastianini. Benissimo la Ducati, anche al di là del podio: quarto, quinto e sesto posto per Marquez, Marini e Bezzecchi. Settima la Ktm di Binder, ottava la Yamaha di Quartararo, nona la Aprilia di Vinales, decima la Ktm di Miller. Nella sprint si è imposto invece Alex Marquez. Il pilota spagnolo con la Ducati del team Gresini ha preceduto il connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac) e Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Martin è ora a -11 da Bagnaia nella classifica del mondiale.