ATP Finals 2023, Sinner non ancora qualificato: i possibili scenari

I possibili scenari

Sinner è atteso domani sera alla sfida con Rune che, in caso di vittoria, gli garantirebbe l'accesso alle semifinali. Tuttavia per l’italiano si potrebbero aprire le porte del prossimo turno anche con una sconfitta. Ecco allora i possibili scenari nel che attendono l'attuale numero 4 al mondo: con vittoria su Rune e Djokovic che batte Hurckacz (che sostituisce Tsitsipas infortunato) il classe 2001 passerebbe primo nel girone (il serbo secondo). L'accesso al prossimo turno avverrebbe anche in caso di sconfitta con Rune in due set e contemporanea vittoria di Djokovic su Hurkacz in tre set, che qualificherebbe Rune come primo e l’azzurro come secondo, ma se il numero 1 al mondo dovesse vincere in soli due set in quel caso Sinner sarebbe eliminato. Altro scenario quello in cui Rune batte Sinner in tre set, e Djokovic si impone su Hurkacz in due, a quel punto si contano i game (non il totale ma il quoziente). Altra opzione che vedrebbe comunque Sinner in semifinale è una sconfitta con Rune in tre set e vittoria in tre set di Djokovic che eliminerebbe il serbo a beneficio di Rune e dell’azzurro.