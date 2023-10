Hong Kong to Vietnam race, Maserati e Soldini tagliano il traguardo

La gara

Già alla vigilia della competizione, organizzata dal Royal Yacht Club di Hong Kong, il meteo preannunciava venti deboli e bonacce sparse sul percorso d’altura più lungo dell’Asia. Tutto confermato in mare, dove nelle prime ore di gara il trimarano ha mantenuto medie di circa 25 nodi per poi navigare a bassissime velocità per quasi due giorni. A bordo con Giovanni Soldini, un team di 7 persone: John Elkann, Oliver Herrera Perez, Francesco Pedol, Matteo Soldini, Gero Soldini, Gianmarco Suardi e Pierre-Laurent Boullai. La sfida è stata supportata dai main partners Maserati, Fila e Aon, dai technical partners Solbian Energie Alternative Srl, Boero, Bartolomeo Spa, Garmin, Marine, Tarros Group e FaRo Advanced Systems, dagli official suppliers Porto Lotti e dai sustainability partners Un Ocean Decade.